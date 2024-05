Leverkusen op rand van Europa League-finale, Marseille en Atalanta in evenwicht

Een fout van Rick Karsdorp leidde het eerste doelpunt van de wedstrijd in. De Nederlandse rechtsback leverde de bal zomaar in bij Álex Grimaldo, die op zijn beurt Florian Wirtz vond. Wirtz had vervolgens geen moeite de bal tegen de touwen te knallen en bezorgde Leverkusen de voorsprong.

Roma was niet opgewassen tegen Leverkusen, maar het duurde nog tot de 73ste minuut voordat de Duitsers een grotere voorsprong namen. Robert Andrich had een schitterend afstandsschot in huis, waarmee hij Leverkusen op 0-2 zette. Svilar had onder de lat het nakijken.

In de laatste minuut van de blessuretijd had Tammy Abraham nog een niet te missen kans, maar hij miste toch. Voor een door de keeper verlaten doel, kopte de Engelsman over.

Snelle voorsprong Atalanta

In de andere halve finale, die tussen Olympique Marseille en Atalanta ging, stond er na de eerste 45 minuten een gelijke stand op het bord. Atalanta, dat ten koste van Liverpool de halve finales had bereikt, had het beste van het spel en kwam al na tien minuten op voorsprong.