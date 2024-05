Van Gerwen tikt hoog niveau aan, maar strandt in Premier League weer in kwartfinales

Michael van Gerwen is op de veertiende speelavond van de Premier League direct in de kwartfinales gestrand. In een hoogstaande partij verloor hij donderdag na een gemiste wedstrijdpijl met 6-5 van Rob Cross.

Na een aantal magere weken tikte de zevenvoudig competitiewinnaar in de Schotse kuststad Aberdeen eindelijk weer een hoog niveau aan.

Van Gerwen behaalde in zijn partij tegen Cross een gemiddelde van 108,33 per drie pijlen, zijn hoogste in de prestigieuze dartscompetitie sinds de zevende speelavond.

De 34-jarige Vlijmenaar had de pech dat zijn tegenstander net wat beter was. Dat is wel vaker het verhaal bij Van Gerwen, die op die zevende speelavond juist afgetekend met 6-2 verloor van een ontketende Luke Littler - de huidige koploper van de ranglijst.