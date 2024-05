Kolossaal waterbassin moet vieze Seine zwemklaar maken voor Zomerspelen

Tot nu toe zorgt zware regenval in Parijs voor grote problemen. De riolen in Parijs raken overvol en stromen over. Om te voorkomen dat vuil rioolwater, inclusief menselijke uitwerpselen, op straat belandt, wordt het in de Seine geloosd.

E. Coli-bacterie

Dat betekent dat er bij slecht weer allerlei schadelijke stoffen in de rivier belanden, waaronder de E. Coli-bacterie. Die zit in menselijke uitwerpselen en kan klachten als misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. Mede daarom is het al 100 jaar verboden om in Parijs in de Seine te zwemmen.

Tijdens de OIympische Spelen deze zomer worden er voor het eerst weer zwemcompetities in de Seine gehouden. Die kunnen alleen doorgaan als het water schoon genoeg is. Al in 2016 werd een actieplan in werking gezet. Met een budget van 1,4 miljard euro bond de stad de strijd aan met de hoeveelheid schadelijke bacteriën in de Seine.

Het ondergrondse bassin kost 90 miljoen euro en is een van de pronkstukken van het gemeentebestuur van Parijs. Er werd zelfs een speciale tunnel van 600 meter onder de stad gegraven om regenwater naar het bassin te geleiden.

Overigens is dit project geen sluitende oplossing voor het reinigen van de rivier: in het geval van heel zware regenval is de betonnen bak niet groot genoeg, waarschuwen de autoriteiten.

Ultraviolet filters

Daarom is er meer gedaan. Waterzuiveringsstations ten oosten van Parijs zijn voorzien van ultravioletfilters. Die moeten verschillende bacteriën uit het water halen voordat het Parijs bereikt. Aan de oostkant werd deze maand ook een geheel nieuwe waterzuiveringsinstallatie opgeleverd, die 700 liter water per seconde gaat reinigen.

Verder zijn rioolaansluitingen van huizen gecontroleerd en verbeterd en mogen woonboten in Parijs geen afvalwater meer in de Seine lozen.

Watermonsters

Volgens milieuorganisatie Surfrider is het allemaal niet genoeg. De waterkwaliteit zou "alarmerend slecht" zijn. De organisatie nam de afgelopen zes maanden 14 keer een watermonster. Slechts één keer voldeed de kwaliteit aan de normen voor zwemwater zoals die door de Europese Unie zijn opgesteld. De 13 andere keren werden de normen overschreden.