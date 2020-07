Stuntman Willem de Beukelaer en cameraman Jasper Wolf lid van Oscar-Academy

De Nederlandse cameraman Jasper Wolf en stuntman WIllem de Beukelaer zijn twee van de ruim 800 nieuwe leden van de Academy, de organisatie die ieder jaar de Oscars uitreikt. Zij mogen dit jaar meebeslissen over de winnaars van de prestigieuze filmprijzen.

De Beukelaer is al decennialang actief in de filmwereld. Hij is de zoon van de inmiddels overleden legendarische stuntman Hammy de Beukelaer. Nu runt hij het stuntbedrijf met die naam. Zelf voert hij al jaren geen stunts meer door lichamelijke klachten als gevolg van het stuntwerk. Naast veel Nederlandse producties werkte hij onder andere mee aan Ocean's Twelve en Netflix-serie Mindhunters.

Wolf werkte onder meer mee aan de films Instinct, Monos, Niemand in de stad en Aanmodderfakker. Ook werkte hij mee aan de serie Van God los. Zijn nieuwste film, Paradise Drifters, gaat in september in première.

De twee zijn niet de eerste Nederlanders in het selecte gezelschap. Eerder werden regisseur Paul Verhoeven, kostuumontwerper Jany Temime, animator Erik-Jan de Boer, producente Cilia van Dijk, editor Job ter Burg en grimeur Arjen Tuiten al toegelaten.

Na kritiek op de voornamelijk witte en mannelijke samenstelling van de juryleden doet de Academy zijn best om meer rekening te houden met diversiteit. Zo is bijna de helft van de nieuwe leden vrouw en een op de drie is niet wit. Ongeveer de helft van de nieuwe leden komt niet uit de VS.