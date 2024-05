Belgische ex-sluismeester verdacht van openzetten van zes sluizen langs de kust

Een Belgische ex-sluismeester wordt ervan verdacht twee jaar geleden op zes locaties aan de noordelijke kust van het land de sluizen en pompen opengezet te hebben. Daardoor had een groot gebied onder water kunnen lopen.

De toenmalige sluismeester van beheerorganisatie de Nieuwe Polder van Blankenberge ontdekte per toeval dat de sluizen openstonden. Bij een extra controle in de avond zag hij dat en wist hij de sluizen weer te sluiten. Als dat niet was gebeurd, hadden volgens de beheermaatschappij de centra van vier kustplaatsen onder water gestaan.

De verdachte is een 42-jarige man uit Zuienkerke. Hij stond vandaag voor de rechter, maar het grootste deel van de inhoudelijke behandeling van de zaak is naar 19 september verplaatst.

Controles

De man wordt verdacht van vernieling, hacken en het namaken van sleutels. Daarnaast eist de beheerorganisatie 60.000 euro van de man. Vanwege het incident moeten er vaker controles plaatsvinden en zijn alle sleutels van de kluizen vervangen.

"Als de sluizen bij vloed om 07.00 uur 's morgens nog openstonden, zouden de centra van De Haan, Zuienkerke, Blankenberge en Wenduine ondergelopen zijn", stelt de advocaat van de organisatie. "Dit zou een ongeziene ramp veroorzaakt hebben."

Ontslag

De vader van de man had 40 jaar gewerkt als sluismeester. De man volgde zijn vader volgens de openbaar aanklager met enige tegenzin op en nam twee jaar later ontslag, waarna zijn neef het werk tijdelijk overnam. Die ontdekte de sabotage. Er waren wachtwoorden ingevoerd en kabels losgetrokken waardoor het alarm niet afging, meldt VRT Nieuws.

De man kwam in beeld vanwege gegevens op zijn telefoon die aantoonden dat hij zich van sluis naar sluis had verplaatst. Op verkeerscamera's is ook te zien dat de man de routes tussen de sluizen in zijn auto aflegt.

De man zegt wel bij de sluizen te zijn geweest, maar ontkent iets met het openzetten van de sluizen te maken te hebben. Wat zijn motief is, is nog onbekend. Wel meldt het Openbaar Ministerie dat de vader van de man werd geweigerd voor een functie in de raad van bestuur van de Nieuwe Polder van Blankenberge.