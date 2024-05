Experts: 'Zeer aannemelijk dat Rusland chemische wapens gebruikt'

Al in de Eerste Wereldoorlog werd chloorpicrine gebruikt in artilleriegranaten en bommen. Trapp denkt dat het goed mogelijk is dat Rusland het gas in Oekraïne inzet. "Op de Russische televisie waren soldaten die daarover spraken en vertelden dat ze het gas gebruiken om Oekraïense soldaten uit hun beschermende plaatsen te verdrijven. Het is dus aannemelijk, maar er is een onafhankelijk onderzoek nodig om de feiten te kunnen verifiëren."

De OPCW zou zo'n onafhankelijk onderzoek kunnen uitvoeren, zegt Trapp. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Syrië. Al was het onderzoek niet in Syrië zelf, daarvoor kreeg de organisatie geen toestemming. Een onderzoeksteam moest het hebben van verklaringen van betrokkenen, monsters en documenten. "Het kan dus in ingewikkelde situaties wel, maar het is natuurlijk geen gemakkelijke taak. En inspecteurs naar een oorlogsgebied sturen is niet iets dat je lichtvaardig doet", zegt Trapp.

Politiek spel

Van der Meer vindt dat de VS over het algemeen goed is ingevoerd. "Die weten waar ze het over hebben. Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan met deze beschuldigingen. Ze hebben natuurlijk bewijs verzameld. En nu zijn we op het punt gekomen waarop de VS zegt: tot hier en niet verder."

Rusland heeft het CWC-verdrag ook ondertekend, maar op een overtreding staat niet meteen een straf. "Consequenties verbinden aan het internationale recht is altijd lastig", zegt Van der Meer. "Daarom zie je dus nu een politiek spel op gang komen waarbij de VS nieuwe sancties oplegt."

Nadat de Amerikaanse president Joe Biden aan het begin van de Russische invasie al had gezegd dat het gebruik van chemische wapens in Oekraïne tot "ernstige gevolgen" zou leiden, hebben de Amerikanen nu nieuwe sancties aangekondigd. Die betreffen bijna 300 nieuwe ondernemingen of personen die direct of indirect de Russische wapenindustrie helpen, bijvoorbeeld met onderdelen voor drones of raketsystemen. Twintig van die bedrijven zitten in China en Hongkong. China is volgens de VS de belangrijkste toeleverancier van de Russische wapenindustrie.

Trapp vindt het overigens niet verrassend dat Rusland het gebruik van het gas ontkent. "Dat deden ze eerder ook. Rusland heeft altijd volgehouden dat het al zijn chemische wapens heeft vernietigd. Maar er is ook zenuwgas gebruikt, bijvoorbeeld door Russische agenten bij moordpogingen, die vragen doen rijzen in hoeverre we de Russen hondderd procent kunnen geloven."

Verder benadrukt Trapp nog dat het nu niet gaat om de ergste soort gas. Alleen in zeer grote hoeveelheden is chloorpicrine dodelijk. "Dus het is geen zenuwgas zoals in Syrië is gebruikt." De geschiedenis van de chemische oorlogsvoering heeft de wereld geleerd dat een land met goed opgeleide, goed voorbereide en goed uitgeruste troepen dergelijke situaties aankan, zegt Trapp. "En dan is het voordeel van het gebruik van dit chemische wapen niet heel groot."