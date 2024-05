Sjoukje Dijkstra was 'een icoon, legende, geweldig sporter, heerlijk mens'

Ook schaatsbond KNSB kwam met een reactie, via directeur-bestuurder Herman de Haan. De Haan beschrijft haar als een voorbeeld voor jonge kunstrijders.

"Sjoukje won zes nationale, vijf Europese en drie wereldtitels. Maar haar naam wordt vooral in één adem genoemd met de eerste - en enige - gouden medaille voor Nederland in het kunstschaatsen op de Olympische Spelen. Een unieke prestatie in een mondiaal zeer grote sport als kunstschaatsen", aldus De Haan, die Dijkstra een inspirator noemt.

"Haar schitterende prestaties zorgden ervoor dat vele kinderen ook aan kunstschaatsen wilden gaan doen. Net als haar trainingsmaatje en eerder dit jaar overleden vriendin Joan Haanappel was Sjoukje een voorbeeld voor nieuwe generaties kunstschaatsers. Met het overlijden van Sjoukje Dijkstra verliezen we een van de grootste iconen van de Nederlandse (schaats)sport."

Sportvrouw in hart en nieren

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF, noemt Sjoukje Dijkstra een icoon in het kunstrijden. "Ze was een sportvrouw in hart en nieren. Ze liet zien hoe je met hard werken je droom kunt waarmaken."

"Samen met haar onafscheidelijke vriendin Joan Haanappel, die in februari overleed, was ze een zeer belangrijke internationale ambassadeur voor het kunstrijden. Ze waren ook rolmodellen, die deze sport levend hebben gehouden, waarbij Sjoukje een bescheiden, maar krachtige rol nam."