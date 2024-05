Russisch gasbedrijf Gazprom schrijft voor het eerst in 24 jaar verlies

Voor het eerst sinds 1999 schrijft het Russische staatsbedrijf Gazprom verlies, meldt persbureau Bloomberg. Het gaat om omgerekend 6,3 miljard euro over 2023. Ook de omzet viel flinker lager uit.

Dit komt door de sterk teruggelopen export naar Europa, een gevolg van de politieke reacties op de Russische inval in Oekraïne begin 2022.

Het lukt Europese landen steeds beter om alternatieve bronnen van gas te vinden. Het Russische aandeel in Europees gas is teruggelopen van 40 procent in 2021, het laatste jaar voor de oorlog in Oekraïne, tot 8 procent vorig jaar.

Export naar China

Dit jaar wordt verwacht dat de buitenlandse export van Gazprom stijgt met 18 procent, met China als belangrijke afzetmarkt. Maar zelfs dit zal niet genoeg zijn om de verliezen in Europa te compenseren.

Het aandeel staat op de Russische beurs een paar procenten in de min. De Russische overheid is de grootste aandeelhouder van Gazprom. Gazproms inkomsten uit andere energiebronnen, zoals olie, stegen wel met 4,3 procent.