Wateroverlast door hevige buien, weercode in hele land ingetrokken

Op verschillende plekken in het land hebben onweer, hevige regenval en hagel overlast veroorzaakt. De regen houdt nog zeker tot in de ochtend aan, met name in het zuiden van het land, verwacht het KNMI.

In het midden en westen van het land kan nog onweer voorkomen, verwacht de weerdienst. Dat kan gepaard gaan met hagel en veel regen. Daardoor is er kans op wateroverlast.

Het KNMI had in de namiddag code geel afgegeven voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Rond 01.30 uur trok het KNMI de weerwaarschuwing in. In het hele land geldt nu code groen.

Overlast in Limburg

In Limburg staan verschillende straten blank en in Lierop is een woning afgebrand na een blikseminslag.

In de Zuid-Limburgse plaats Berg en Terblijt heeft een modderstroom voor schade aan woningen gezorgd. Volgens de veiligheidsregio is donderdagavond door het noodweer "een hele grote hoeveelheid water" weggestroomd uit een waterbuffer en is de straat overstroomd.

Hoe groot de schade precies is, is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen de lokale omroep Heuvelland. "Mensen verkeren niet in direct gevaar en dat blijft ook zo. Wel gaan we hen vannacht per brief informeren dat ze niet met de auto over de straat moeten rijden. De straat is te instabiel, te gevaarlijk. Als ze te voet naar buiten gaan, moeten ze voorzichtig zijn waar ze precies lopen", aldus de woordvoerder.

Venlo kampt met flinke wateroverlast door fikse buien. Verschillende straten, onder meer in het centrum, staan blank. Volgens regionale omroep L1 staan mensen tot aan hun knieën in het water. Daarnaast loopt het water naar binnen in panden.

Ook op andere plekken in Limburg is sprake van wateroverlast, onder meer in Kerkrade en Valkenburg. Vanwege een blikseminslag reden urenlang geen treinen tussen Weert en Roermond. Rond 22.30 uur werd het treinverkeer hervat.