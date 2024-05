Wateroverlast door hevige buien, treinverkeer in Limburg ontregeld

Op verschillende plekken in het land is vanavond sprake van overlast door onweer, hevige regenval en hagel. In Limburg is het treinverkeer ontregeld en staan verschillende straten blank.

Het KNMI had in de namiddag code geel afgegeven voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Venlo kampt met flinke wateroverlast door fikse buien. Verschillende straten, onder meer in het centrum, staan blank. Volgens regionale omroep L1 staan mensen tot aan hun knieën in het water. Daarnaast loopt het water naar binnen in panden. Ook op andere plekken is sprake van wateroverlast, onder meer in Kerkrade, Valkenburg en Voorthuizen (Gelderland).