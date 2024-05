Man aangehouden die staat nog 50 miljoen euro moet betalen

De politie heeft een man aangehouden die in een oude zaak nog een schuld van 50 miljoen euro bij de staat heeft uitstaan. De 53-jarige Ferenc J. kwam weer in beeld toen de politie in 2020 versleutelde chatberichten tussen criminelen wist te kraken. Hij bleek betrokken bij een transport van 250 kilo cocaïne naar Spanje. De politie hield hem vandaag aan in de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht.

J. werd in 2013 voor drugshandel tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. In de nasleep van die zaak veroordeelde de rechtbank in Rotterdam hem enkele jaren terug tot het betalen van het geld dat hij met drugshandel en afpersing had vergaard, ongeveer 50 miljoen euro.

Luxe levensstijl

De politie vermoedt dat een deel van het crimineel verworven geld er nog is. J. en zijn familie leven op grote voet, aldus het Openbaar Ministerie. Ze houden er een luxe levensstijl op na, met hoge uitgaven voor autohuur, hotels, restaurants, cosmetische ingrepen en bezoeken aan grote evenementen, zo meldt het OM. Hij zou afwisselend in Nederland, Spanje en Dubai tijd hebben doorgebracht.

Uit de eerdere strafzaak tegen J. is bekend dat de verdachte geen vermogen op eigen naam zet en gebruik maakt van zogenaamde katvangers. De meeste uitgaven deed hij contant, vermoedt het OM.

In 2012 dook hij al op als slachtoffer in een afpersingszaak tegen een Hells Angel en twee andere verdachten. J. zou voor 7,5 miljoen euro zijn afgeperst en ook enkele panden in Spanje hebben moeten afstaan.

J. wordt nu verdacht van het voorbereiden van drugstransporten, witwassen, vuurwapen- en drugsbezit. Ook zijn 52-jarige ex-partner uit Amstelveen is aangehouden. Zij wordt alleen verdacht van witwassen.