Nederlandse turnsters wel door naar teamfinale, geen toestelfinales op EK in Rimini

Bij de meerkamp ging het goud naar de Italiaanse Manila Esposito, die pas 17 jaar oud is. Landgenote Alice d'Amato pakte het zilver. Voor haar zus, Asia d'Amato - net terug van een blessure aan kruisband en meniscus - eindigden de EK dramatisch. Ze raakte op vloer opnieuw geblesseerd aan de knie en moest per brancard de zaal verlaten. Vooralsnog is het onduidelijk hoe ernstig het is, maar het kan grote gevolgen hebben voor de Olympische Spelen in Parijs.

Comeback Lieke Wevers

Lieke Wevers maakte op deze EK haar internationale comeback; zij stond voor het eerst weer op een internationaal toernooi sinds de Spelen van Tokio, drie jaar geleden.