Met westerse wapens in aantocht zet Rusland in Oekraïne alles op alles

Militaire transporten rijden af en aan bij Tsjasiv Jar. Een kapotte legerjeep wordt op een oplegger afgevoerd terwijl een straaljager op 50 meter hoogte overvliegt om Russische posities aan te vallen. Duidelijk is dat hard gevochten wordt rond de stad.

Onderweg naar een artilleriepositie wijst de Oekraïense militair achter het stuur naar een paar schoorstenen die te zien zijn op een heuvel in de verte. "Dat is Tsjasiv Jar, 9 kilometer verderop." Of de nieuwe Amerikaanse wapenleveranties al binnenkomen? Nee, die zijn volgens de soldaat nog onderweg. In de verte zijn klappen te horen van uitgaand vuur.

Russische fuik

Houwitser-Commandant Ivan uit het West-Oekraïense Lviv is er bepaald niet gerust op. Gecamoufleerd voor Russische drones die boven het slagveld hangen, staat zijn Amerikaanse Paladin-kanon bij een bosrand opgesteld. "De situatie is hier veranderd. Het wordt hier heet, zoals wordt gezegd. Ze proberen ons te omsingelen vanuit het noorden en zuiden. En dan wordt het lastig voor de infanterie en de artillerie om hier weg te komen."

Stukscommandant Ivan lijkt bang voor een scenario zoals zich dat begin dit jaar in de gevallen stad Avdiivka voltrok, zo'n 80 kilometer zuidwaarts. Het Oekraïense opperbevel besloot te laat om terug te trekken, waardoor veel militairen in een Russische fuik terecht kwamen. Ze werden gedood of gevangengenomen.

De angst van Ivan is begrijpelijk, want de Russen rukken steeds sneller op. En dat betekent dat hij verrast kan worden. Vorig voorjaar nam het Russische leger het hard bevochten Bachmoet in. Van Bachmoet naar Tsjasiv Jar is 6 kilometer; daar hebben de aanvallers ongeveer een jaar over gedaan. Maar diezelfde afstand hebben de Russen nu ten zuiden van Ivans positie overbrugd in een week tijd.