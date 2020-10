Vermist 15-jarig meisje ongedeerd gevonden, verdachte aangehouden

Het meisje van 15, waar gisteravond een Amber Alert voor verstuurd werd, is terecht. Dat laat de politie Oost-Brabant weten. De politie zegt dat het meisje ongedeerd is. Een verdachte is aangehouden in verband met de vermissing.

Bij het versturen van het Amber Alert maakte de politie zich zorgen. ze was mogelijk in levensgevaar is en "mogelijk in zorgwekkend gezelschap". Waar en hoe het meisje gevonden is, is niet bekendgemaakt. De politie laat weten dat nadere informatie donderdag mogelijk volgt.

Het meisje was voor het laatst gezien in Berghem, dat bij Oss ligt. Volgens de politie was ze door een onbekende man bij haar woning opgepikt, en reden ze samen weg.