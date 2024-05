Moslimjongeren over discriminatie: 'Bespuugd vanwege mijn hoofddoek'

"Het niet op je plek zitten als moslim in Nederland is niet nieuw en ook in meerdere Europese landen is dat het geval. Bij veel moslims is dat iets wat na 9/11 is ontstaan en zo zijn er bij allerlei aanslagen en nare gebeurtenissen waar de islam aan wordt gekoppeld pieken in die gevoelens", zegt El Ouali.

Dat herkent Hanneke Felten, die bij Movisie onderzoek doet naar de aanpak van discriminatie. "Elke keer als de link wordt gelegd tussen moslims en terrorisme - bijvoorbeeld in online reacties of in de media - dan ga je dat onthouden. Als je het overal ziet, wordt het vanzelf normaal. Ook al is het een fout stereotype."

Ook Sumaya ervaart geregeld die koppeling. "Maar er wordt eigenlijk van alles naar me geroepen. Dat ik op een pinguïn lijk bijvoorbeeld, of dat ik hier weg moet." Het ging ook een keer verder dan woorden; iemand trok op straat aan haar hoofddoek. "Je bevriest op zo'n moment. Achteraf had ik pas door wat er was gebeurd."

Dat de cijfers blijven stijgen is volgens Felten zorgelijk. "Aan de ene kant heb je jongeren die op een gegeven moment maar genoegen zullen nemen met dit soort negatieve ervaringen. Ze accepteren daarmee een tweederangs burgerschap. Maar mogelijk zullen er ook jongeren zijn die afhaken en daarmee steeds verder van de maatschappij gaan afstaan."

Geen speciale behandeling

Volgens El Ouali hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden om moslimdiscriminatie aan te pakken. "De moslimgemeenschap vraagt ook niet om een speciale behandeling. Je zou gewoon precies hetzelfde moeten doen als bij de bestrijding van antisemitisme of homohaat."

Ook Felten benadrukt het belang van een gelijke aanpak. "Er is budget voor gemeenten voor de aanpak van lhbtiqa+-discriminatie. Voor de aanpak van moslimdiscriminatie of anti-zwartracisme is dat er helaas niet."

Het gesprek blijven aangaan is voor Sumaya in ieder geval de manier om ermee om te gaan. "Alleen zo kan ik vooroordelen proberen weg te nemen en laten zien dat we geen monsters zijn. En alleen zo kunnen we verbinding met elkaar zoeken, in plaats van dat we steeds verder van elkaar af komen te staan."