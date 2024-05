Wittmann eerste vrouwelijke coach bij mannen in Duits profvoetbal

In Nederland was Sarina Wiegman de eerste vrouwelijke coach bij een betaald mannenteam. Zij was assistent-trainster van Jong Sparta in 2016. Sherida Spitse zei onlangs dat ze hoopt na haar actieve carrière als voetbalster van het Nederlands elftal en Ajax trainer te worden in het mannenvoetbal.

Kortstondig

Vrouwen maken in het betaald mannenvoetbal steeds vaker hun opmars in de staf en als scheidsrechters, al komt het nog niet heel vaak voor. In juli 2023 was Hannah Dingley kortstondig de eerste vrouw in aan het hoofd van Forest Green Rovers, uit de Engelse tweede divisie.

In Frankrijk coachte Corinne Diacre vanaf 2014 drie seizoenen Clermont, dat toen uitkwam in de tweede divisie.

De Nederlandse voetbalbond KNVB en de Europese bond UEFA maken zich hard voor meer vrouwen die hun (hoogste) trainersdiploma's halen, vertelden ze vorige zomer aan NOS.