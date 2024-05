Protesten twee universiteiten VS beëindigd, Biden hamert op belang orde

De politie heeft een tentenkamp van pro-Palestijnse betogers ontmanteld bij de University of California in Los Angeles (UCLA). Daarbij zijn ruim honderd demonstranten gearresteerd. Het was het tweede grote protest bij een universiteit dat in korte tijd werd ontruimd. President Biden zei in een reactie dat "de orde gehandhaafd moet worden".

Het is de eerste keer dat de president uitgebreid sprak over de ontmanteling van de protesten. Biden stelde dat de protesten vallen binnen de vrijheid van meningsuiting, maar zei dat daarbij de wet moet worden gehandhaafd.

"We zijn geen autoritaire natie waar wij mensen de mond snoeren en waarbij wij afwijkende meningen de kop indrukken", zei hij tegenover pers in het Witte Huis. "Maar we zijn ook geen wetteloos land. We zijn een burgermaatschappij en de orde moet gehandhaafd worden."

Een groep pro-Israëlische demonstranten kwam dinsdagavond het kampement van de pro-Palestijnse betogers binnen. Er ontstonden opstootjes waarbij de politie aanvankelijk terughoudend optrad. Bij het ontruimen was de politie echter in groten getale aanwezig. Demonstranten probeerden de agenten onder meer met brandblussers op afstand te houden. Volgens de LA Times is op een video te zien hoe ten minste één agent rubberkogels op de betogers afvuurt.

Wanordelijkheden

Gisteren beëindigde de politie ook al een protest bij de Columbia University in New York. Daar hielden demonstranten een gebouw bezet waar het bestuur zetelt. De politie arresteerde daar bijna 300 demonstranten.

De betogers doen ook een beroep op president Biden. Hij moet van hen een minder mild standpunt over Israël innemen omdat dat land volgens hen genocide pleegt in de Gazastrook. Biden stelde vandaag dat de protesten hem niet dwingen om zijn standpunten over het Amerikaanse beleid te heroverwegen.

Humanitaire hulp

Biden heeft in eerdere toespraken meerdere malen herhaald dat hij het recht van Israël om zich te verdedigen tegen Hamas steunt. Tegelijkertijd heeft hij aangedrongen op meer humanitaire hulp voor de Gazanen. Ook bemiddelt de VS bij onderhandelingen over een staakt-het-vuren.

Op universiteiten door het hele land zijn demonstraties. Hoewel deze veelal vreedzaam verlopen, zeggen Joodse studenten en universiteitsbesturen dat het antisemitisme op universiteiten sinds 7 oktober toeneemt. Verschillende universiteiten kregen meldingen binnen over intimiderende leuzen en antisemitisme tijdens de protesten. Biden stelt dat "er geen plek op campussen of in Amerika is voor antisemitisme of haatdragende taal".