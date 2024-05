Van Dijke wel naar WK in Abu Dhabi, op tijd hersteld van blessure

Judoka Sanne van Dijke maakt tijdens de aankomende WK weer deel uit van de Nederlandse selectie. De 28-jarige Brabantse is voldoende hersteld van de fysieke klachten die haar dwongen de EK van vorig weekend over te slaan.

De wereldkampioenschappen worden van 19 tot en met 24 mei gehouden in Abu Dhabi. Van Dijke won in 2021 en 2022 een bronzen WK-medaille in de klasse tot 70 kilogram. Op de Olympische Spelen van Tokio pakte ze ook individueel brons.

In teamverband pakte Van Dijke ook de bronzen medaille tijdens de laatste editie van de wereldkampioenschappen, die in mei vorig jaar werden gehouden in Qatar.

Zilver en brons op EK

Zonder Van Dijke pakte de Nederlandse ploeg afgelopen weekend in Kroatië drie medailles op de EK. Bij de vrouwen pakte Joanna van Lieshout vrijdag het zilver in de klasse tot 63 kilogram, nadat ze de finale had verloren met ippon.

Bij de mannen was er vrijdag EK-zilver voor Frank de Wit, die uitkomt in de klasse tot 81 kilogram. Ook hij verloor de finale met ippon. Een dag later pakte Michael Korrel het brons in de categorie tot 100 kilogram.