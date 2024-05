Franse verdediger Lucas Hernández mist EK door knieblessure

Frankrijk moet het dit EK doen zonder Lucas Hernández. De 28-jarige verdediger heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd en komt dit seizoen niet meer in actie, zo meldt zijn club Paris Saint-Germain vandaag.

Op het EK zitten de Fransen in groep D met het Nederlands elftal, Oostenrijk en Polen. Lucas Hernández was kandidaat voor een positie aan de linkerkant in de verdediging, met onder anderen zijn jongere broer Theo Hernández (26) van AC Milan.

Nieuwe klap voor Hernández

Hernández liep de blessure woensdag op in de halve finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund (1-0 verlies). De linkspoot viel enkele minuten voor rust uit.