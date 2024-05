Oud-kunstrijdster Sjoukje Dijkstra (82) overleden, Nederlands eerste kampioen Winterspelen

Sjoukje Dijkstra is op 82-jarige leeftijd overleden. De in 1942 in Akkrum geboren kunstschaatsster bezorgde Nederland in 1964 de allereerste gouden medaille op de Olympische Winterspelen ooit en behoort tot de succesvolste sporters die ons land heeft voortgebracht.

"Lieve allemaal, met heel veel pijn en verdriet heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve moeder Sjoukje Kossmayer Dijkstra. Mijn moeder en ik waren mooi samen tot het eind", schrijft haar dochter op Facebook.

Aanvankelijk stond Dijkstra in de schaduw van haar één jaar oudere trainingsgezel en vriendin Joan Haanappel (overleden op 24 februari van dit jaar), die vier nationale titels op rij pakte, maar nadat bij de NK van 1959 voor het eerst de rollen waren omgedraaid, steeg Dijkstra tot grote, onnavolgbare hoogte.

Sprongkracht

Van elegantie en sierlijkheid moest Dijkstra het niet hebben, maar dat werd meer dan gecompenseerd door haar enorme sprongkracht. Die bracht haar naast zes nationale (1959-1964), vijf Europese (1960-1964) en drie wereldtitels (1962-1964) op rij ook olympische roem.

Bij haar olympisch debuut in 1956 in Cortina d'Ampezzo eindigde de veertienjarige Dijkstra als twaalfde, maar vier jaar later stond ze in Squaw Valley al met zilver op het podium. In 1964 zwierde de dochter van voormalig olympisch langebaanschaatser Lou Dijkstra naar olympisch goud, een primeur voor een Nederlander op de Winterspelen.

Na die triomf, die haar onder meer de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opleverde, koos Dijkstra voor het geld en stapte ze over naar Holiday on Ice, de ijsrevue waaraan ze tot 1972 verbonden was.

In december 2005 ontving de zesvoudig Sportvrouw van het Jaar (1959-1964) samen met enkele andere Nederlandse sportlegendes de eerste Fanny Blankers-Koen Trofee, de onderscheiding waarvoor alleen de grootste sporters van ons land in aanmerking komen.