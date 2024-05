Lehecka door na opgave Medvedev, Swiatek opnieuw finaliste in Madrid

Iga Swiatek heeft net als vorig jaar de eindstrijd van het graveltoernooi in Madrid bereikt. De als eerste geplaatste Poolse gaf de als achttiende geplaatste Amerikaanse Madison Keys met 6-1, 6-3 het nakijken.

Keys slaagde er tegen Swiatek amper in haar agressieve forehand in stelling te brengen. De Poolse nam de ballen zo snel dat Keys vooral bezig was om in de rally te blijven. Het gangbare spel van Keys - met harde groundstrokes proberen vanaf de baseline te domineren - werkte niet tegen de razendsnelle Poolse.

Swiatek stond al snel met 3-0 voor en ook in de tweede set had ze al snel een gat geslagen. De drie breakpoints die ze tegen kreeg, werkte ze moeiteloos weg.

De andere halve finale in Madrid gaat tussen de Kazachse Jelena Rybakina (4) en de Belarussische Aryna Sabalenka (2). Vorig jaar won Sabalenka het toernooi door Swiatek in de finale in drie sets te verslaan.