Een aandeel Shell voor minder dan een tientje, 'hier liggen veel mensen wakker van'

Eén op de drie Nederlandse klanten heeft momenteel Shell in zijn of haar portefeuille, zegt DeGiro. "Shell is zowel qua aantallen als qua belegd vermogen het populairste aandeel onder onze beleggers", zegt een woordvoerder van BinckBank. Het gaat bij de online beleggingsbank om "vele tienduizenden klanten".

Er lijkt geen einde te komen aan de lijdensweg van beleggers in Shell. Voor het eerst sinds begin jaren 90 zakte de prijs van een aandeel vandaag onder de 10 euro. Begin dit jaar was een aandeel nog ruim 26 euro waard.

Shell-beleggers moeten het sinds eind jaren 90 al niet van koerswinsten hebben. Ze kijken met name naar het dividend. Tot aan de coronacrisis was dat elk kwartaal weer een stabiele en mooie stroom van inkomsten. Maar ook daar is nu verandering in gekomen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog verlaagde Shell dit jaar de winstuitkering.

Als je in Amsterdam woont zie je veel Tesla's rijden, maar in bijvoorbeeld Mexico-Stad zie je die niet.

"Normaal zou je zeggen: een beetje koersdaling is oké, want dat haal je in met dividend", zegt Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. "Maar dit haal je nooit meer in." Hij doelt onder meer op de energietransitie. "Er zijn economisch en politiek gezien veel verschillende scenario's. Ik kom alleen niet zo snel tot een scenario dat gunstig is voor Shell."

Niet iedereen ziet dat zo. "Als je in Amsterdam woont zie je veel Tesla's rijden, maar in bijvoorbeeld Mexico-Stad zie je die niet", zegt Arend Jan Kamp, beurscommentator bij beleggerswebsite IEX en zelf in het bezit van aandelen Shell. "Het relatieve belang van olie en gas wordt steeds minder, maar olie en gas zal nog decennialang heel belangrijk zijn."

BinckBank en DeGiro zien dit jaar een grote toestroom van nieuwe beleggers in het aandeel-Shell. "Het aantal klanten dat bij ons in aandelen Shell belegt, is sinds 1 maart met 50 procent gegroeid", zegt BinckBank. Er wordt ook veel in de aandelen gehandeld. Een kwart van de handel in AEX-aandelen op het platform van DeGiro is handel in Shell.

Slechts een klein deel van de beleggers stapt uit, concludeert BinckBank op basis van data. Ondanks de forse verliezen. "Beleggers die Shell al hadden, behouden hun stukken. Een groep nieuwe - wellicht deels ook meer speculatieve - beleggers stapt juist in."

Iedereen zit erin, ook veel pensioenfondsen

Beleggers die Shell vanwege het dividend jarenlang als hoeksteen in hun portefeuille hadden, hebben het nu zwaar, denkt Bender. "Je zal maar een portefeuille hebben met pakweg Shell, ING, Unibail-Rodamco en Aegon, zeg maar de klassieke aandelen van je grootvader", zegt hij. "Er zijn zeker mensen met slapeloze nachten, maar je zult ze niet snel horen."

"Er hangt om Shell een imago dat met name oudere beleggers erin zitten", zegt Kamp. "Oud geld", maar dat imago is niet helemaal terecht, vindt hij. "Het is niet het meest sexy aandeel en er wordt dus minder over gesproken dan over Apple of Tesla. We zien ook op onze site dat stukken over Shell heel goed gelezen worden."

"En als je het zelf niet doet, belegt je pensioenfonds er wel in", vervolgt hij. Zo hadden ambtenarenfonds ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn eind 2019 - toen de koers nog boven de 26 euro stond - voor vele honderden miljoenen aan aandelen Shell. "Iedereen zit erin", concludeert Kamp.