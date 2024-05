Vollering wint eerste bergetappe Vuelta en neemt leiding over van Vos

Demi Vollering heeft in de eerste bergetappe van La Vuelta Femenina de macht gegrepen. De Nederlandse kopvrouw van SD Worx won de vijfde rit en nam de rode leiderstrui over van Marianne Vos.

"Voor mijn gevoel duurde het dit seizoen lang voordat ik mijn eerste zege boekte, maar ik ben heel blij dat ik het hier doe", vertelde een opgeluchte Vollering na de finish.

Vollering won vorig jaar twee etappes in de Spaanse ronde en eindigde als tweede in het algemeen klassement, achter de inmiddels gestopte Annemiek van Vleuten. In 2022 werd Vollering derde in de Vuelta.

Rustige aanloop naar de bergen

De etappe van Huesca naar Jaca begon rustig. Er waren wel enkele valpartijen, waarbij onder anderen Vos betrokken was, maar geen kopgroep. Pas halverwege de rit, met nog een kilometer of vijftig tot de finish, was er even sprake van een succesvolle demarrage.

Lourdes Oyarbide begon als eenzame vluchter met een voorsprong van een halve minuut aan de eerste klim van de dag: de San Juan de la Peña.