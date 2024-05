Zussen veroordeeld voor voorbereiden terroristische misdrijven en lidmaatschap IS

De zussen Amina en Amal E. zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven en lidmaatschap van terreurbeweging IS.

De 25-jarige Amina E. heeft 3,5 jaar cel gekregen, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Daarbij speelt mee dat zij langere tijd in Syrië is geweest, propaganda heeft gemaakt voor IS en vuurwapens heeft gedragen. Zij was "meer dan alleen de vrouw van een strijder", vindt de rechtbank.

Haar zus Amal (38) moet 2,5 jaar de cel in. Na haar celstraf moet ze therapie ondergaan en begeleid worden. Zij is net als haar zus getrouwd geweest met een strijder en ze heeft Koranlessen gegeven, wat er volgens de rechtbank op wijst dat ze zich het gedachtegoed van IS eigen heeft gemaakt en daar een aanhanger van was.

De zussen horen bij een groep van twaalf vrouwen die in 2022 is teruggehaald uit het gevangenenkamp Al Hol in Syrië. Omdat ze daar volgens de rechter onder zware omstandigheden vastzaten, valt het vonnis lager uit dan de eis.

Het Openbaar Ministerie had om een vrijheidsstraf van zes jaar en vier maanden voor Amina gevraagd. Tegen Amal was vijf jaar en vier maanden geëist. Beide vrouwen hebben als gevolg van hun verblijf in Al Hol een posttraumatische stressstoornis.

Chats en foto's

De vrouwen reisden in 2014 naar Syrië, toen Amina E. nog minderjarig was. Zij trouwde daar met een IS-strijder, naar eigen zeggen tegen haar wil. Maar de rechter ziet dat anders, omdat uit chats en op foto's naar voren komt dat ze de ideologie van IS steunde en het leven in IS-gebied verheerlijkte.

Haar jeugdige leeftijd doet volgens de rechter niets af aan de strafbaarheid van wat ze gedaan heeft, al is bij de strafmaat wel rekening gehouden met het feit dat ze nog zo jong was toen ze naar IS-gebied reisde.