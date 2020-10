Ook in het interlandvoetbal steeg het aantal coronabesmettingen fors

Het oplopende aantal positieve coronatests beperkt zich niet tot het clubvoetbal. Ook de nationale elftallen zagen een flinke stijging in oktober ten opzichte van een maand eerder, blijkt uit cijfers van UEFA.

Cristiano Ronaldo was een van de 32 spelers die in de afgelopen interlandperiode het trainingskamp moest verlaten vanwege een positieve test. In totaal testten 73 man positief, onder wie mogelijk nog meer spelers; van bijna een kwart is niet bekendgemaakt of het om spelers of stafleden ging. Een maand eerder ging het nog om 12 spelers en 17 man in totaal.

Relatief gezien leverde in september 0,3 procent van de coronatests een positief geval op, in oktober was dit 0,8 procent, bijna drie keer zoveel.