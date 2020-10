Aantallen vallen mee, maar ook bij nationale teams stegen de besmettingen

Het oplopende aantal positieve coronatests beperkt zich niet tot het clubvoetbal. Ook de nationale elftallen zagen een stijging in oktober ten opzichte van een maand eerder, blijkt uit cijfers van UEFA.

Met de grote aantallen positieve tests waarvoor gevreesd werd, omdat spelers kriskras door heel Europa reisden, lijkt het mee te vallen. De meeste positieve tests vonden bovendien plaats tijdens de eerste testronde, wat het aannemelijk maakt dat die spelers al besmet waren voordat ze zich bij hun nationale ploegen meldden.

Maar UEFA heeft het omgekeerde scenario niet in zijn onderzoek meegenomen: spelers die pas bij hun clubs positief testten, kort na een interlandperiode. Het is dus moeilijk daar een oordeel over te vellen.

Daarbij worden voetballers meerdere keren per week preventief getest, ook als ze vermoedelijk kerngezond zijn. Dit in tegenstelling tot de tests van de GGD, die in principe alleen worden afgenomen als iemand klachten heeft.

Van 0,3 naar 0,8 procent

De enige conclusie die met cijfers hardgemaakt kan worden, is dat relatief gezien bijna drie keer zoveel coronatests een positief geval opleverden: van 0,3 procent in september, tot 0,8 procent in oktober.

Cristiano Ronaldo was een van de 32 spelers die in oktober het trainingskamp van zijn nationale ploeg moest verlaten vanwege een positieve test. In totaal testten 73 man positief, van wie van bijna een kwart niet bekend(gemaakt) is of het om spelers of stafleden ging. Een maand eerder ging het nog om 12 spelers en 17 man in totaal.