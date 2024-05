Bij Roda JC gingen de bordjes met 'stiltegebied' in de prullenbak en nu lonkt promotie

"Het was allemaal heel chaotisch, het was altijd negatief naar buiten toe", herinnert Luipers zich die periode. "Ik volgde via de media wat er allemaal gebeurde. Het Roda dat ik kende, was het in ieder geval niet meer."

Luijpers sprak ooit eens met iemand uit de technische staf van Yannis Anastasiou, die de club coachte in het seizoen 2016/2017. "Dat was iemand die overal in de voetbalwereld actief was geweest. Hij zei dat het Roda van toen de verschrikkelijkste club was waar hij ooit had gezeten."

"Hij ervaarde zo veel onrust, afgunst en jaloezie. Het was de naarste periode uit zijn carrière. Dat zegt nogal wat voor een club die het moet hebben van z'n familiegevoel."

Saamhorigheid

Want juist dat had Roda veel gebracht, zegt Luijpers. Het was volgens hem mede door dat familiegevoel dat de club rond de eeuwwisseling tweede werd in de eredivisie, twee KNVB-bekers won en bijna AC Milan uit de UEFA Cup knikkerde.

"In die jaren hadden we ook altijd een vriendenteam", vertelt Luijpers, die toen in de verdediging speelde. "Het was allemaal één geheel. Het ging eigenlijk verder dan een vriendenteam, want we waren ook met het personeel en de supporters goed verbonden."