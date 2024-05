Vakbonden roepen agenten op tot actie: geen boetes voor lichte overtredingen

Politievakbonden roepen agenten op om vanaf komende dinsdag geen boetes uit te delen voor lichte overtredingen. Gesprekken met de werkgevers en het kabinet over een nieuwe Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) zijn vastgelopen.

De vakbonden hadden een ultimatum gesteld aan demissionair minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) om voor dinsdag met een aantrekkelijke regeling te komen voor vervroegd pensioen. "Daar is geen enkele reactie op gekomen", zegt een woordvoerder van de vakbonden en projectleider van de groep Politie in Actie. "De onderhandelingen liggen helemaal stil, daarom hebben we nu besloten onze leden op te roepen om in actie te komen."

Geen bekeuring, maar bon met informatie

In plaats van een bekeuring, zullen agenten die aan de actie meedoen een bon geven aan overtreders met daarop informatie over hun actie. Voorbeelden van lichte overtredingen zijn fietsen zonder licht, wildplassen en openbare dronkenschap.

Een woordvoerder van minister Schouten laat aan de NOS weten "op zeer korte termijn" werkgevers en werknemers te gaan uitnodigen over verdere gesprekken "over hoe gezond de pensioenleeftijd gehaald kan worden". Een exacte datum geeft de woordvoerder niet.

Zware beroepen

De RVU is een regeling die stamt uit het Pensioenakkoord van 2019, bedoeld voor zware beroepen. Wie voor de RVU in aanmerking komt, kan drie jaar eerder stoppen met werken. Er is echter veel ontevredenheid over de precieze voorwaarden van de regeling. Volgens vakbonden komen te veel mensen door de regeling aan het eind van de maand geld tekort.

"Kennelijk is er veel nodig om werkgevers en politici ervan te overtuigen dat politiewerk zwaar werk is", staat in een verklaring van Politie in Actie. "Het lijkt noodzakelijk dat de besluitvormers en beleidsmakers niet alleen horen maar ook voelen. Op de plek waar het ze het meeste zeer doet: in de portemonnee", aldus de vakbonden.

Geen einddatum actie

De bonden zeggen door te gaan met de actie totdat er een resultaat is. "Mocht het nodig zijn, dan voeren we de druk verder op en wordt de toon van de acties nog harder."

De bonden zeggen dat het aan agenten zelf is om te bepalen of ze een bekeuring uitdelen of een 'actiebon'.