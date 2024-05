Verschillende mensen ziek na Koningsdag in Berkel en Rodenrijs

Verschillende mensen die Koningsdag hebben gevierd in Berkel en Rodenrijs (Zuid-Holland) hebben last gekregen van diarree en braakverschijnselen. Waardoor dat komt, is nog niet duidelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de GGD zijn een onderzoek gestart.

Zeker negen mensen hebben zich bij de NVWA gemeld met een maag-darminfectie. Volgens de melders zijn er in hun omgeving tientallen anderen met dezelfde verschijnselen.

De meeste mensen waren korte tijd ziek, maar de infectie is waarschijnlijk "zeer besmettelijk", aldus de gemeente Lansingerland in een verklaring. Daarom heeft de GGD een enquête verspreid.

Bij de springkussens

Daarin wordt mensen onder meer gevraagd waar ze zijn geweest tijdens Koningsdag, bijvoorbeeld "op de kermis" of "bij de springkussens/schmink". Ook wordt gevraagd of en waar men eten heeft gekocht, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Volgens de GGD is het belangrijk dat zowel mensen mét als mensen zonder klachten de vragenlijst invullen. Ook het Oranjecomité Berkel en Rodenrijs, de organisator van de plaatselijke festiviteiten op Koningsdag, roept bezoekers op om mee te werken aan het onderzoek.