Vijfde lichaam gevonden na instorten brug Baltimore, nog één wegwerker vermist

Ruim een maand na het instorten van de brug in de Amerikaanse stad Baltimore is opnieuw een stoffelijk overschot gevonden van een wegwerker die werd vermist. Daardoor zijn nu de lichamen van vijf van de zes vermisten geborgen.

Het slachtoffer dat gisteren werd aangetroffen is de 49-jarige Miguel Angel Luna Gonzalez. Het lichaam van de Latijns-Amerikaanse immigrant werd gevonden in een auto die door het instorten van de brug te water was geraakt.

Wegslepen

Eind maart ramde containerschip Dali een pijler van de Francis Scott Key Bridge in Baltimore, ten noordoosten van Washington. De brug stortte direct in en zes wegwerkers kwamen in het water terecht, allemaal immigranten uit Latijns-Amerika.

De Dali ligt nog altijd tussen de overblijfselen van de brug, maar de bedoeling is dat het schip de komende week wordt weggesleept zodat de haven van Baltimore beter toegankelijk wordt. De autoriteiten verwachten dat het containerschip op 10 mei is weggehaald.

Daardoor zouden ook grotere vrachtschepen de haven van Baltimore weer kunnen bereiken. Voor de regio is hervatting van de scheepvaart van groot belang, omdat na het drama veel vervoerders zijn uitgeweken naar andere havens.

Tot eind april was er 3300 ton puin uit de rivier de Patapsco gehaald. Hoelang het opruimen van alle brokstukken gaat duren, is volgens de autoriteiten niet te zeggen.

Kijk hier wat er gebeurde bij het brugdrama: