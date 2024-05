17-jarige jongen gewond na verkeersruzie in Amsterdam, twee arrestaties

In Amsterdam is gistermiddag een 17-jarige jongen gewond geraakt bij een verkeersruzie. Twee mannen zouden hem daarbij met een hamer hebben aangevallen. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Het slachtoffer zegt dat hij werd belaagd nadat hij rond 17.30 uur per ongeluk een bestelbus had afgesneden in Amsterdam-West, aldus de politie. Vervolgens zouden de bestuurder en bijrijder van het bestelbusje op het Hugo de Grootplein verhaal zijn komen halen. Ze vielen het slachtoffer aan met vermoedelijk een hamer en reden weg. Het slachtoffer raakte gewond maar kon zelf naar het ziekenhuis, meldt AT5.

Toen de politie op het Hugo de Grootplein onderzoek deed, kwam er een melding binnen van een vechtpartij, dit keer tussen drie mannen op het nabijgelegen Hugo de Grootkade.

"Aan de hand van signalementen legden agenten snel de link met het eerdere slachtoffer en de twee verdachten van de verkeersruzie", zegt de politie, waarna de twee verdachten werden aangehouden.