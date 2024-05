Belgische justitie eist boete van 24 miljoen van PostNL

Het Belgische Openbaar Ministerie eist een boete van ruim 24 miljoen euro tegen de Belgische tak van PostNL. Het postbedrijf wordt ervan beschuldigd op illegale wijze personeel van onderaannemers te hebben ingezet. Officieel waren dit geen werknemers van PostNL, maar het postbedrijf zou wel het meeste gezag over hen hebben gehad.

De zaak bij de rechtbank in Antwerpen draait om twee onderdelen van het bedrijf, PostNL Cargo en PostNL Pakketten, die bijvoorbeeld invloed hadden op de werving en selectie van chauffeurs. Volgens de aanklager lag die taak niet bij PostNL, maar bij de onderaannemers met wie het postbedrijf hierover een overeenkomst had gesloten.

Ook stapte PostNL direct naar werknemers van de onderaannemers toe als een dienst niet goed was uitgevoerd, terwijl dit volgens de aanklager via het tussenliggende bedrijf had moeten gebeuren.

In de rechtszaak liggen 220 overeenkomsten met onderaannemers onder het vergrootglas. Deze zouden niet volledig genoeg zijn uitgewerkt, en dus onwettig zijn.

PostNL zegt zich niet te kunnen vinden in de beschuldigingen. Het bedrijf geeft aan dat het zich aan de wet houdt, net als de onderaannemers. "Verder zijn zij degene die hun bedrijf 'runnen' en hun medewerkers aansturen."

Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet.

Mensenhandel en zwartwerken

De rechtszaak volgt op een groot aantal misstanden bij onderaannemers van PostNL België. Zo reden er chauffeurs rond zonder rijbewijs, werden er minderjarige werkkrachten ingezet die ook nog eens veel te lange dagen moesten maken en was er sprake van zwartwerken en illegale tewerkstelling.

Dit kwam naar voren in een documentaire van Vlaamse mediakanalen HLN en VMT uit 2021. Hiervoor werkte een journalist een aantal weken undercover als koerier bij PostNL België, wat hij filmde met een verborgen camera. Een pakketbezorger omschreef de situatie bij PostNL België in de documentaire als "moderne slavernij".

In hetzelfde jaar deed de Belgische arbeidsinspectie meerdere invallen bij depots van het bedrijf. Er werd toen onderzoek gedaan naar georganiseerde fraude bij de onderaannemers van het postbedrijf. Het depot in Wommelgem werd toen verzegeld, waardoor de bezorging van duizenden pakketjes vertraging opliep.

Ook werden er enkele arrestaties verricht. Onder anderen topman Rudy van Rillaer werd korte tijd vastgezet. Hij en twee anderen werden beschuldigd van mensenhandel, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

Nederland

In Nederland is er ook al jaren een discussie over de onderaannemers van PostNL, die zorgen voor 70 procent van de bezorgingen. De inspectie stelde in 2020 vast dat negen op de tien onderaannemers van postdiensten hun zaken niet op orde hebben.

In 2021 kreeg het postbedrijf een boete van bijna 300.000 euro, omdat bij onderaannemers chauffeurs illegaal werkten. PostNL werd toen dus aansprakelijk gehouden voor deze overtreding.