Duitsland en Frankrijk trekken in aanloop naar feestdagen de teugels aan

Vanaf maandag gaan in Duitsland cafés, restaurants, musea, bioscopen en theaters in het hele land voor een maand op slot. Ook sportactiviteiten worden ingeperkt; teamsport voor amateurs wordt helemaal opgeschort. Bij profwedstrijden is geen publiek meer welkom.

Duitsland en Frankrijk hebben vanavond forse maatregelen aangekondigd om de corona-uitbraak te beteugelen. In beide landen, qua inwonertal de grootste van de Europese Unie, gaan cafés en restaurants dicht. In Frankrijk geldt dat ook voor niet-essentiële winkels.

Merkel wees erop dat het aantal besmettingen de laatste tijd weer oploopt. In Duitsland werden vandaag 14.964 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is overigens, in verhouding met het aantal inwoners, nog altijd weinig in vergelijking met buurlanden. Ter vergelijking, in Frankrijk lag het aantal nieuwe besmettingen vandaag op 36.437.

Zowel in Duitsland als in Frankrijk worden inwoners in principe geacht om alleen nog op pad te gaan als dat noodzakelijk is. In Duitsland mogen buiten nog maximaal mensen van twee huishoudens bij elkaar komen, tot tien personen. Scholen en kinderopvang blijven wel open, wat ook geldt voor Frankrijk. Franse universiteiten worden geacht online-onderwijs te verzorgen.

De Duitse autoriteiten zien een schoolsluiting als "een laatste redmiddel". Macron zei dat het sluiten van scholen, zoals bij de eerste lockdown in het voorjaar gebeurde, te grote schade toebrengt aan de ontwikkeling van leerlingen, vooral bij kinderen met achterstanden.

"Het is volkomen duidelijk dat we nu moeten handelen", zei Merkel. Ze sprak van een zware dag en zei te beseffen dat veel wordt gevraagd van de bevolking. Maar zonder ingrijpen dreigt volgens Merkel een gezondheidscrisis, waarbij de zorg het niet meer aankan.

Ook Macron liet doorschemeren dat het nu menens is. Hij waarschuwde dat de tweede golf waarschijnlijk zwaarder wordt dan de eerste. Om te voorkomen dat er een selectie moet plaatsvinden bij de ziekenhuisdeuren moet worden ingegrepen, zei de Franse president.