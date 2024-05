Oud-wereldkampioen Sagan keert na hartoperaties toch even terug als wielrenner

Peter Sagan keert terug als wegwielrenner. De wereldkampioen van 2015, 2016 en 2017 start volgende week in de Ronde van Hongarije, die op woensdag 8 mei begint. Dat meldt zijn team Pierre Baguette Cycling, waar Sagans broer Juraj de sportieve leiding heeft.

Eind vorig jaar had Sagan zijn afscheid als wegwielrenner aangekondigd, omdat hij als mountainbiker wil meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs van komende zomer.

Hartoperaties

Hartproblemen verstoorden de mountainbike-ambities van Sagan. Hij onderging eerder dit jaar twee operaties nadat bij hem een abnormaal hoge hartslag was geconstateerd. Die operaties waren succesvol en direct sprak de wielrenner de wens uit om "binnen enkele dagen" weer te fietsen.

De inmiddels 34-jarige Sagan heeft nog een kleine kans om de Spelen te halen als mountainbiker. Zijn land Slowakije krijgt echter geen toegangsbewijzen voor de mountainbikewedstrijd, dus moet Sagan hopen op een Universality Place, een soort wildcard.

Een dergelijk bijzonder startbewijs kan door een olympische commissie worden toegewezen aan een sporter uit een kleiner land, om zo de wedstrijd 'diverser' te maken. Of Slowakije en Sagan hiervoor in aanmerking komen, is onduidelijk.