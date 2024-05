Portugees drugsbeleid is wereldwijd voorbeeld, maar in eigen land groeit kritiek

Joâo Goulâo is de nationale drugscoördinator in Portugal en architect van dat beleid. "Dankzij onze manier kunnen we mensen die in aanraking komen met de politie, zo goed mogelijk binnen de gewone maatschappij opvangen. We behandelen verslaafden, probleemgebruikers, maar ook mensen die met andere problemen te maken hebben."

Beleidsmakers van over de hele wereld komen naar Portugal om van het succes te leren, zegt Goulâo. "Alleen al vorig jaar hebben we 52 bezoeken gehad. Van overal ter wereld. Ook uit Nederland, Ierland, Noorwegen, Tsjechië."

'Doorgeschoten'

Jarenlang daalde het aantal drugsdoden in Portugal, maar dat cijfer stijgt weer. En al gaat het in Europees perspectief niet heel slecht, in de Europese lijsten van harddrugsgebruik duiken Lissabon en Porto weer op in de top. Voor die lijsten wordt rioolwater geanalyseerd op bijvoorbeeld ketamine en cocaïne.