Nieuw onderzoek vapen: schade aan hersenen en organen door giftige metalen

Ondanks de gezondheidsrisico's is de populariteit wereldwijd de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. "Soms denk ik: hoeveel hebben we nog nodig om iedereen ervan te doordringen dat vapes echt heel ongezond zijn?", vraagt kinderlongarts Noor Rikkers van het Leidse LUMC, zich af in het NOS Radio 1 Journaal.

Gloeidraad

De metalen waarop dit nieuwe onderzoek zich richt komen vooral uit de gloeidraad die ervoor zorgt dat de vloeistof in de e-sigaret verdampt. "We wisten al dat die metalen vrijkomen, maar bij dit onderzoek is het aangetoond in de urine van jongeren die vapen. Bij meer vapen zien we ook meer zware metalen in de urine."

Niet alleen de metalen geven problemen. De e-liquid, de vloeistof in de vape, bevat nicotine, die ook schadelijke invloed heeft op de hersenontwikkeling. Daarnaast zijn er nog steeds veel vloeistoffen met zoete of fruitige smaakjes in omloop, al is de verkoop daarvan in Nederland sinds 1 januari verboden.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral die - bij jongeren populaire - zoete smaken extra schade veroorzaken. Gebruikers van die smaakjes bleken meer uranium in hun lichaam te hebben. Rikkers: "Ook dat is een zwaar metaal dat heel schadelijk is. De handhaving van dat verbod is dus heel belangrijk."