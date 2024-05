ELO-toetsenist Tandy, robotstem in Mr. Blue Sky, overleden

Zijn vaak verkeerd begrepen klanken aan het eind van dat nummer zijn een reliek uit het lp-tijdperk: "Please turn me over", een signaal voor de luisteraar om de plaat om te draaien dus.

In de jaren 80 viel de band uiteen, maar niet voordat er nog één contractueel verplicht album werd opgenomen. Na de eeuwwisseling blies Lynne de formatie weer nieuw leven in, met Tandy. Nieuwe successen bleven uit, maar de klassiekers bleven geliefd: Mr. Blue Sky is bijvoorbeeld uitgebreid te horen in de openingsscène van Guardians of the Galaxy II, met een vrolijk dansende Groot.

In het overlijdensbericht meldde Lynne geen doodsoorzaak, maar Tandy was al langere tijd ziek. Vorige maand had Lynne nog aangekondigd nog één reeks optredens van ELO te gaan geven, het is niet bekend wat dit nieuws voor die Over and Out-tour betekent.