Conservatieven houden hart vast bij lokale Britse verkiezingen

Deze dag, 2 mei, staat al lange tijd met grote letters in de agenda's van Westminster: er zijn lokale verkiezingen in Engeland en Wales. Er wordt gestemd op gemeenteraadsleden en burgemeesters - en in Blackpool zal bovendien een parlementariër voor het Britse parlement worden gekozen.

De lokale verkiezingen worden gezien als een test voor de huidige Conservatieve regering - met mogelijk serieuze gevolgen voor de premier. In geval van een nederlaag kan de partij van Rishi Sunak zelfs besluiten om hem als leider te vervangen.

Volgens de peilingen staat de Conservatieve Partij inderdaad een groot verlies te wachten. De partij zou meer dan de helft van haar raadsleden kunnen verliezen op plekken waar nu lokale verkiezingen zijn. Nu hebben de Conservatieven circa duizend raadszetels, ongeveer net zo veel als Labour overigens.

Blackpool als graadmeter

In Blackpool zal naast gemeenteraadsleden ook een Westminster-parlementariër worden gekozen. De verwaarloosde noordelijke kustplaats vormt een interessante casus, die je als voorbeeld kunt zien voor wat er speelt in de Red Wall-kiesdistricten in de Midlands en het noorden van Engeland. Hoewel dit van oudsher Labour-gebieden waren, stemde men daar in 2019 massaal voor de Conservatieve Partij onder Johnson.

Brexit-beloftes, hoop op meer investeringen en minder immigranten, en uitzicht op een betere economie vielen in de Red Wall in vruchtbare aarde. Maar het heeft weinig opgeleverd voor de inwoners van Blackpool. De lokale Conservatieve parlementariër moest zelfs aftreden omdat hij zijn zakken vulde in een corruptieschandaal - wat heeft bijgedragen aan het gevoel van post-Brexit-verraad in de stad. Nu lijkt Blackpool weer in de handen van Labour te komen, een trend die zich in veel delen van het noorden aftekent. In peilingen voor de landelijke verkiezingen, later dit jaar, ligt Labour ver voor op de Conservatieven.

Deze inwoners van Blackpool zijn teleurgesteld met hoe de Brexit heeft uitgepakt: