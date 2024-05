Geld en logistieke steun EU voor Libanon, in ruil voor beperking vluchtelingen

De Europese Unie heeft een deal gesloten met Libanon over financiële en logistieke steun, in ruil voor het terugdringen van het aantal vluchtelingen dat naar de EU komt. Tot 2027 kan het land rekenen op een pakket van een miljard euro; de Libanese strijdkrachten krijgen materieel en trainingen om de grensbewaking te verbeteren.

Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie heeft hierover samen met de Cypriotische president Christodoulides in Beiroet afspraken gemaakt met premier Mikati van Libanon.

Steeds meer vluchtelingen die in Libanon verblijven, vooral uit Syrië, proberen via Cyprus naar de EU te komen. Hun levensomstandigheden worden steeds slechter en er is in Libanon veel weerstand tegen de vluchtelingen.

De EU is nu bang voor een nieuwe vluchtelingencrisis. Zo kwamen in het eerste kwartaal van 2023 78 vluchtelingen in Cyprus aan, in dezelfde periode dit jaar waren dat er 2000.