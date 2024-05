Handbalkeepster Tess Lieder stopt na 152 interlands als international

Handbalkeepster Tess Lieder zet per direct een punt achter haar interlandloopbaan. Ze was ruim twaalf jaar actief in het Nederlands team, waarvoor ze 152 keer uitkwam.

Ze vierde haar grootste succes in 2019, toen de Nederlandse handbalsters wereldkampioen werden in Japan. De laatste jaren was Lieder vooral wisselspeelster bij Oranje.