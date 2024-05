Kritiek op 'trage reactie' politie na gewelddadige confrontatie betogers L.A.

De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft kritiek geuit op de in zijn ogen trage reactie van de politie op een confrontatie tussen rivaliserende demonstranten op de University of California in Los Angeles (UCLA). Een groep pro-Israëlische betogers belaagde in de nacht van dinsdag op woensdag een tentenkamp van pro-Palestinademonstranten op de campus van de universiteit.

Pas na enkele uren zou de politie hebben ingegrepen. Gouverneur Gavin Newsom noemt de "beperkte en vertraagde" reactie van de politie onacceptabel.

Dinsdag, vlak voor middernacht, kwamen pro-Israëlische tegendemonstranten in hoody's en witte maskers het kampement op van de pro-Palestinademonstranten. De eerste groep zou met vuurwerk en voorwerpen zoals dranghekken naar de andere groep hebben gegooid. Op beelden is te zien hoe zij met stokken insloegen op de barricade.

Onrust duurde uren

Een UCLA-woordvoerder zegt dat er direct politie naar de plek is gestuurd toen de gevechten uitbraken, maar mensen ter plaatse zeggen dat de politie niet in actie kwam. "Politieagenten stonden aan de rand van het grasveld, maar weigerden in te grijpen terwijl we om hun hulp riepen", zegt een groep die betrokken was bij het tentenprotest in een verklaring.

Ongeveer drie uur na het begin van de gevechten wist de politie de orde te herstellen. De LA Times heeft een brief in handen waarin universiteitspresident Michael Drake aan het bestuur schrijft dat er "zoveel verwarring" is over het geweld, dat hij een onafhankelijk onderzoek instelt naar de reactie van de universiteit en de politie.

Bronnen vanuit de politie zeggen tegen de krant dat er niet genoeg agenten beschikbaar waren om naar de campus te gaan. Ze zouden geprobeerd hebben het geweld te stoppen, maar moesten zich terugtrekken omdat ze zelf werden aangevallen, aldus de bronnen.

Op dit moment is er nog steeds politie aanwezig op de UCLA campus, maar volgens CNN verloopt het tentenkampprotest vreedzaam. UCLA schrijft op Twitter dat evenementen die vandaag gepland stonden zijn gecanceld en dat alle colleges vandaag en morgen vanuit huis moeten worden gevolgd.