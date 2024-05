Visma niet voor het roze naar de Giro: 'We willen ritten winnen'

En de talentvolle Cian Uijtdebroeks (21) krijgt een vrije rol om te kijken hoe ver hij kan komen in het klassement.

Sprinterskopman

"We hebben heel reëel gekeken: waar liggen onze mogelijkheden, wie zijn de kopmannen, wie zijn er klaar voor om de ploeg te dragen? We kunnen dit jaar niet zeggen dat Jonas Vingegaard even drie ronden voor ons wint."

"Maar we zijn er trots op dat we met Olav Kooij iemand hebben die vanuit onze opleidingsploeg boven komt drijven. Het is mooi om te zien dat we met hem nu als sprinterskopman naar een grote ronde kunnen gaan. Hij heeft een goede voorbereiding gedraaid en is er klaar voor."

De 22-jarige Kooij won op knappe wijze twee ritten in Parijs-Nice en heeft laten zien ook op heuvelachtig parcours uit de voeten te kunnen. Of nou ja, zoals Reef zegt: "Je hebt heuvels. En je hebt héúvels. Maar een iets lastigere aankomst vlak voor de finish is zeker niet nadelig voor Olav."