Verdachte van zwaardaanval Londen aangeklaagd voor moord op jongen van 14

De man die dinsdag mensen aanviel met een zwaard in een buitenwijk van Londen is aangeklaagd voor moord. Hij wordt vandaag voorgeleid.

Een jongen van 14 raakte door de aanval zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Twee politieagenten en twee anderen raakten eveneens gewond, maar van hen is niemand in levensgevaar. Wel liep een van de agenten zware verwondingen op aan haar onderarm. Zij moest een urenlange operatie ondergaan om haar hand te kunnen redden.

De verdachte is een man van 36 met zowel de Spaanse als de Braziliaanse nationaliteit. De aanval begon even voor 07.00 uur, nadat hij met een voertuig was ingereden op een huis in Hainault, in het noordoosten van Londen. Vervolgens viel hij mensen aan met het zwaard.

Crowdfundingsactie

Op de plek van de aanval zijn bloemen neergelegd voor de 14-jarige Daniel Anjorin. De school waar hij op zat herinnert hem als een hardwerkende, positieve en aardige jongen. "Het verlies van zo'n jonge leerling is iets waar we nooit helemaal overheen zullen komen."

Een crowdfundingsactie die is opgezet door een vriend van Daniels broer heeft inmiddels 20.000 pond opgebracht. Het geld is bedoeld voor de nabestaanden.