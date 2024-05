'Unilever ontving ondanks beloftes nog zeker 200 miljoen uit Rusland'

Unilever heeft de afgelopen twee jaar nog zeker 200 miljoen euro aan betalingen uit Rusland ontvangen, ondanks de plechtige belofte om geen geld meer te verdienen aan Russische activiteiten. Dat schrijft RTL Nieuws na een analyse van de jaarrekening van het Russische dochterbedrijf. Unilever heeft na de Russische invasie van Oekraïne nooit gezegd uit Rusland te vertrekken, maar deed wel de belofte dat er geen geld meer van en naar de Russische tak zou stromen.

Unilever Rusland betaalde vorig jaar 181 miljoen voor het gebruik van intellectueel eigendom, zoals merken en recepten. Een ruime verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat daarbij om typisch Russische merken zoals ijsjes van Inmarko, maar ook om internationaal bekende namen als Knorr, Magnum of Hellmann's die in Rusland verkocht worden.

Volgens Unilever zijn er vorig jaar verschillende stappen gezet om de Russische activiteiten los te koppelen van Unilever. Het flink hogere bedrag ligt volgens Unilever aan eenmalige betalingen om de intellectueel eigendomsrechten van Russische merken in Rusland onder te brengen.

Het bedrijf gaat niet in op de vraag of hiermee ook betalingen in het kader van intellectueel eigendom voor internationale merken stoppen. Wel zegt Unilever dat het geen producten importeert of exporteert van en naar Rusland.