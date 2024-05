Kinderen ingezet om verzetsblad Trouw te bezorgen: 'Je was minder verdacht'

Het compliceerde de relatie met haar moeder. "Ja, het is dubbel, maar ik ben trots, want ze deed heel veel voor het verzet", zegt Nelly nu over haar. "Het was nodig. Ik dacht altijd: we moeten dit doen. Klaar. Niet zeuren."

Jarenlang zweeg Nelly over haar bijdrage, tot haar zoon een getuigschrift vond uit de oorlog. Een verzetsleider verklaarde officieel dat zijn moeder "tijdens de bezetting actief werkzaam is geweest in het verspreidingsapparaat van TROUW en voorts bij het stencilen en in de koeriersdienst aan b.g. organisatie belangrijke diensten heeft bewezen".

Het ooit weggestopte briefje hangt nu ingelijst in haar kamer van het verzorgingshuis. "Wát een jeugd."