Chimpansee dood na gevecht met soortgenoten in Beekse Bergen

In safaripark Beekse Bergen is een chimpansee doodgegaan na een gevecht met soortgenoten. Het dier overleefde de ruzie, maar raakte ernstig gewond. Chimpansee Wouter overleed uiteindelijk op de operatietafel.

"Conflict is niet ongewoon bij chimpansees. Echter, in dit geval waren de fysieke gevolgen dusdanig groot, dat de dierenarts ingeschakeld moest worden", zegt het dierenpark in een reactie. De chimpansee was 23 jaar. Gemiddeld worden de apen in gevangenschap zo'n 40 jaar oud.

Parkmanager Rens Willemsen zegt tegen het Brabants Dagblad dat enkele bezoekers de ruzie tussen de dieren zagen. "Verzorgers hebben de groep daarna vrij snel binnen kunnen krijgen en hebben daar Wouter apart gekregen. Het verdoven en behandelen ging ook goed, maar helaas is Wouter niet meer bijgekomen uit de narcose", zegt Willemsen tegen de krant.

Vorig jaar verdronk chimpansee Stephan in een gracht na een ruzie met andere apen in Beekse Bergen. Enkele bezoekers zagen het gebeuren. Een woordvoerder van het park stelde toen dat zoiets zelden gebeurt. In het dierenpark wonen ongeveer twintig chimpansees, verdeeld over twee groepen.