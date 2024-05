Als 'koning van de slotfase' maakt Leverkusen nog kans op een uniek seizoen

'Duitsers scoren altijd in de laatste minuut'. Een cliché dat met enige regelmaat terugkomt in het voetbal. Het Duitse Bayer Leverkusen heeft die uitspraak dit seizoen tot een kunst verheven. Afgelopen weekend werd wéér een nederlaag in de Bundesliga voorkomen met een treffer in blessuretijd.

Het al 46 wedstrijden ongeslagen Leverkusen scoorde dit seizoen al 29 keer na de tachtigste minuut. Vanavond stuiten de Duitsers in de halve finales van de Europa League op AS Roma. De Italianen zijn gewaarschuwd: wees tot het laatste fluitsignaal scherp.

Want met doelpunten in de slotfase voorkwam Leverkusen meer dan eens een nederlaag in de competitie, de beker of de Europa League. Daardoor maakt het team van Xabi Alonso nog altijd kans op een uniek seizoen zonder ook maar één verliespartij.

In de vijf grootste competities (Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga en Ligue 1) is het nog nooit voorgekomen dat een ploeg een heel seizoen ongeslagen bleef in alle competities.

Een van de laatste ploegen die dat wel voor elkaar kreeg, was Preston North End, heel lang geleden: in het seizoen 1888/1889. Dat was ver voor de invoering van de Premier League. En Preston speelde dat seizoen slechts 27 duels.