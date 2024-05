Wekdienst 2/5: Zorgprotest tegen geweld • Londen kiest burgemeester

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En hier zie je de actuele situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De beroepsorganisatie voor zorgprofessionals NU'91 heeft de achterban opgeroepen om om 14.00 uur het werk 2 minuten neer te leggen. Aanleiding is een dodelijke steekpartij vorige maand bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Heerlen.

Er zijn lokale verkiezingen in Engeland en Wales. In Londen neemt bijvoorbeeld Sadiq Khan het voor een derde termijn op tegen twaalf andere kandidaten.

Om de Seine in Parijs schoon te houden tijdens de Olympische Spelen opent Frankrijk vandaag een waterbassin om overtollig regenwater op te vangen.

En in La Vuelta Femenina staat vandaag etappe 5 op het programma. Marianne Vos voert inmiddels het klassement aan. Je kunt de koers live zien bij de NOS, in een stream vanaf 15.30 uur.

Wat heb je gemist?

Rusland zet volgens de VS structureel chemische wapens in op het slagveld in Oekraïne. Het Russische leger zou onder meer het giftige chloorpicrine gebruiken tegen Oekraïense militairen. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.

Washington stelt dat Moskou het Verdrag chemische wapens (CWC) heeft geschonden. De Amerikanen stellen een reeks sancties in tegen Russische personen en bedrijven die volgens de VS een rol spelen bij de productie of inzet van deze middelen.

Ander nieuws uit de nacht:

Kinderporno opsporen met detectiesoftware op mobiel: experts tegen EU-wetsvoorstel: Wetenschappers noemen het voorstel om berichtendiensten als WhatsApp te verplichten detectiesoftware te installeren buitenproportioneel en een bedreiging voor de beveiliging en privacy van communicatie.

Arizona gaat pas herstelde anti-abortuswet uit 1864 weer afschaffen: Er kwam veel kritiek toen de hoogste rechter van de staat de stokoude wet, waarin staat dat abortus alleen is toegestaan als daarmee het leven van een vrouw wordt gered, nieuw leven inblies.

Georgië stap dichter bij 'Russische wet', traangas en waterkanon ingezet: Het parlement heeft het voorstel gisteren in een tweede stemronde goedgekeurd. Het moet nu nog één keer over de wet stemmen voordat die ingaat.

En dan nog even dit:

Gisteren was het op veel plekken heerlijk lenteweer, perfect voor een duik in het zwembad. Verslaggever Edwin van den Berg trof in een buitenbad in Wehl alleen maar blije bezoekers aan.