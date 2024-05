Clubliefde leidt Van den Brom in donkerste tijden terug naar Vitesse: 'Hoop doet leven'

"Dit is meer dan alleen mijn club", verklaart Van den Brom zijn komst. De voormalig middenvelder begon zijn profcarrière bij Vitesse en speelde, verdeeld over twee periodes, ruim driehonderd duels voor de Arnhemse formatie. "Dit is de club waar het voor mij allemaal is begonnen. Dit voelt als thuiskomen."

Tijdelijk onderkomen of settelen

Thuiskomen dus. Het is de vraag of dat definitief settelen betekent, of dat het slechts een tijdelijk onderkomen betreft. Want of de club volgend seizoen nog bestaat, is door de acute licentieproblemen dus allerminst zeker.

"Ik was natuurlijk op de hoogte van de problematiek", zegt Van den Brom. "Vanaf de eerste seconde was duidelijk dat alles onder voorbehoud is. Ik hoop dat daar snel duidelijkheid over komt." Of clubliefde een rol speelde? "Wat hier aan de hand is, gaat me aan het hart."

Die clubliefde reikt ver, getuige de crowdfunding. Want eigenlijk houdt Van den Brom er niet zo van om zo prominent het gezicht van een unieke actie te zijn. "Maar het is wel een startsein. Ondanks, of misschien wel dankzij alle problemen, moeten we vooruitkijken. We zijn allemaal zuinige Nederlanders, maar alle beetjes helpen."

Denken in oplossingen

Van den Brom doceert: "Als je denkt in oplossingen, dan komen die er." Maar of wijsheid ook waarheid is? Zeker weet hij het niet - en dat zal voorlopig ook nog zo blijven. "Maar hoop doet leven, zeg ik."

"Want kom nou, niemand kan zich toch voorstellen dat Vitesse niet meer bestaat?"

In onderstaande video luidt Vitesse-directeur Edwin Reijntjes de noodklok voor het voortbestaan van de club uit Arnhem.