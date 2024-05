VS beschuldigt Rusland van structurele inzet chemische wapens in Oekraïne

Rusland zet structureel chemische wapens in op het slagveld in Oekraïne, zeggen de Verenigde Staten. Het Russische leger zou onder meer het giftige chloorpicrine gebruiken tegen Oekraïense militairen. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.

Washington stelt dat Moskou het internationale Verdrag chemische wapens CWC heeft geschonden. De Amerikanen stellen een reeks sancties in tegen Russische personen en bedrijven die volgens de VS een rol spelen bij de productie of inzet van deze middelen.

Branderige ogen

De Russen zouden ook zogeheten riot control agents inzetten, dat zijn middelen zoals traangas en pepperspray. De politie mag die gebruiken bij bijvoorbeeld rellen, maar in een oorlog zijn ze verboden. Het inademen van chloorpicrine leidt tot allerlei symptomen: van branderige ogen tot misselijkheid en ademhalingsproblemen. Het is niet zoals zenuwgas, waarbij blootstelling aan een kleine hoeveelheid op korte termijn dodelijk is.

"Het is geen losstaand incident", zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Volgens de Amerikanen zet Rusland de chemische wapens vermoedelijk in voor tactische overwinningen op het slagveld. Het Russische leger verovert de afgelopen maanden gestaag terrein in Oekraïne.

'Via granaten en drones'

Oekraïne beschuldigt Rusland al weken al van de inzet van chloorpicrine. Volgens het Oekraïne leger zijn al enkele honderden keren granaten met daarin het giftige gas afgevuurd door Rusland. Ook via drones zou dit zijn gebeurd.

Volgens de VS is de inzet inmiddels volledig aangetoond, maar er is geen bewijsmateriaal vrijgegeven. Rusland heeft eerdere aantijgingen over de inzet van chemische wapens in Oekraïne steeds verworpen. Het Kremlin stelt andersom dat juist het Oekraïense leger zulke middelen heeft gebruikt, maar levert ook geen bewijs.

De VS zegt dat Rusland de afgelopen jaren vaker chemische wapens heeft ingezet. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag heeft vastgesteld dat de Russische oppositieleider Navalny in 2020 is vergiftigd met zenuwgas novitsjok. Dit in de Sovjet-Unie ontwikkelde gifgas werd ook aangetroffen bij de Russische ex-spion Skripal, die samen met zijn dochter werd vergiftigd in het Verenigd Koninkrijk. Moskou zegt dat het niets te maken heeft gehad met deze vergiftigingen.